ОБСЕ надеется, что стороны конфликта в Донбассе договорятся о "рождественском перемирии"

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик выразил во вторник надежду, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сумеют договориться о новом перемирии в период рождественских праздников.

"Рассчитываю, что стороны придут к объявлению "рождественского перемирия", - сказал он после очередного заседания группы в Минске.

При этом Сайдик отметил, что несмотря на усилия контактной группы и заверения сторон, напряженность в зоне конфликта не уменьшается. "Создается впечатление, что стороны, вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта, на самом деле двигаются в противоположном направлении, - продолжил он. - Я глубоко озабочен такой ситуацией и в очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности".

Спецпредставитель председателя ОБСЕ сообщил, что следующее заседание контактной группы пройдет 19 декабря, после чего в работе будет объявлен перерыв на четыре недели - до середины января. "Я очень надеюсь, что у нас будет действительно перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - отметил он.

С начала конфликта в Донбассе в апреле 2014 года стороны более 20 раз договаривались о перемирии. Очередная договоренность о прекращении огня и установлении "школьного" перемирия с полуночи 29 августа была достигнута участниками контактной группы на встрече в Минске, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.