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Возможный выход США из ДРСМД
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США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению

По словам госсекретаря, страны НАТО поддержали такое решение Вашингтона
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Francisco Seco, Pool
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Francisco Seco, Pool

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО.

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"США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США", - сказал он.

"В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы, - добавил госсекретарь. - Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это".

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Возможный выход США из ДРСМД
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