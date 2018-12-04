Politico: хакеры во время выборов в Конгресс украли тысячи писем лидеров республиканцев

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Неизвестные хакеры во время прошедшей в этом году предвыборной кампании в Конгресс США взломали компьютеры руководства Национального комитета Республиканской партии, который отвечает за разработку стратегии по упрочнению позиции республиканцев в Палате представителей.

Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники в законодательном органе страны.

По их данным, хакеры получили доступ к "тысячам электронных писем" с конфиденциальной информацией во время избирательной кампании перед выборами в Конгресс, которые прошли 6 ноября. Издание подчеркивает, что у злоумышленников на протяжении месяцев был доступ к компьютерам помощников руководства комитета. Специалисты смогли обнаружить хакерскую атаку только в апреле. ФБР начало расследование инцидента.

По информации газеты, ни спикер Палаты представителей Пол Райан (республиканец от штата Висконсин), ни лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) не были проинформированы о кибервзломе вплоть до того момента, когда в минувший понедельник Politico направила запрос в Национальный комитет Республиканской партии по выборам в Конгресс.

Представители комитета, поясняет газета, решили скрыть эту информацию до окончания собственного расследования и опасались, что ее раскрытие поставит под угрозу их усилия. "Мы не хотим подробно останавливаться на том, что было совершено, потому что идет расследование. Скажем, у них был доступ к четырем действующим учетным записям", - отметил источник Politico, отказавшись отвечать на вопрос, когда началась кибератака и кто бы ее инициатором.

В комитете предполагают, что взлом был осуществлен иностранными хакерами. Его представители также рассказали, что письма, к которым хакеры получили доступ, не были опубликованы. Кроме того, в них не содержалась информация о спонсорах партии. Как отмечает Politico, в комитет не поступали угрозы опубликовать эти письма.