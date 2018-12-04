Сенаторы США считают наследного принца Саудовской Аравии причастным к убийству Хашкаджи

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Сенаторы США во вторник выразили уверенность в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в Конгрессе рассказали законодатели, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства 2 октября Хашкаджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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"Нет ни единого шанса - ни единого - что это [убийство Хашкаджи] произошло без [участия] наследного принца", - уверен Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), призвав ввести против него санкции. Он также выступил против продажи Эр-Рияду вооружений, "пока все виновные в убийстве Хашкаджи не будут привлечены к ответственности".

"Если власть в Саудовской Аравии будет в руках этого человека [наследного принца] на протяжении долгого времени, мне кажется, будет очень сложно вести [с королевством] дела, потому что я считаю, что он сумасшедший. Я думаю, что он опасен, он подвергает риску [американо-саудовские] отношения, - отметил Грэм. - Саудовская Аравия является стратегическим союзником, отношения [с ней] нужно сохранить, но не любой ценой".

"У меня нет никаких сомнений по поводу того, что наследный принц отдал приказ совершить убийство, - поддержал своего однопартийца председатель комитета по иностранным делам Роберт Коркер (от штата Теннесси). - Позвольте мне сказать так, если бы он предстал перед судом присяжных, ему бы единогласно вынесли вердикт уже через полчаса. Вердикт, в котором бы его признали виновным".

Решительные меры

Демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) также выступил за решительные ответные меры со стороны США в связи с убийством журналиста. "Взгляды, которые у меня были прежде, только укрепились", - отметил законодатель.

Сенаторы общались с журналистами в Конгрессе после закрытого брифинга.

Брифинг не для всех

Хэспел провела закрытый брифинг для председателей-республиканцев и старших демократов комитетов по делам вооруженных сил, иностранным делам, спецкомитета по разведке, а также подкомитета по иностранным операциям комитета по ассигнованиям. Остальные сенаторы подвергли резкой критике такое решение и потребовали проинформировать всю верхнюю палату об имеющихся у ЦРУ данных по убийству журналиста. Ожидается, что в ближайшее время директор управления проведет брифинг для законодателей Палаты представителей.