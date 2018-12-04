Politico: ЕК попросит у соцсетей отчеты о "дезинформационных кампаниях РФ"

ТАСС, 4 декабря. Еврокомиссия (ЕК) планирует попросить социальные сети, в числе которых Facebook, Twitter и Google, предоставлять ежемесячные отчеты о так называемых дезинформационных кампаниях РФ в преддверии выборов в Европарламент, которые должны состояться в мае следующего года.

Об этом со ссылкой на источники в ЕС сообщила во вторник газета Politico.

По ее сведениям, данное предложение является частью плана по борьбе с лживыми новостями, который, как ожидается, будет представлен в среду.

Один из источников газеты отметил, что компании, подписавшие кодекс поведения для борьбы с дезинформацией в интернете, должны будут предоставлять отчеты в период с января по май 2019 года. В свою очередь Еврокомиссия планирует их публиковать, чтобы информировать европейских избирателей о том, как иностранные субъекты пытаются повлиять на их голоса.

В конце октября газета Financial Times сообщала о намерении лидеров ЕС в ходе декабрьского саммита обсудить создание механизма для борьбы с распространением ложных новостей. Как отмечала газета, инициатива вызвана опасениями, что голосование на выборах в законодательный и представительный орган ЕС станет уязвимым из-за сфабрикованной информации, появление которой может стать следствием низкой явки избирателей или незнания кандидатов.

С момента американских президентских выборов в 2016 году в западных странах часто звучат обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Москва в свою очередь неоднократно опровергала данные утверждения.