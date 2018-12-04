Израиль потребует срочного заседания СБ ООН из-за тоннелей "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации "Хезболлах".

"Я попросил израильскую делегацию при ООН добиваться срочного созыва Совета Безопасности для обсуждения действий "Хезболлах", - сказал премьер, выступая в здании Минобороны в Тель-Авиве по завершении заседания по безопасности с участием ключевых министров и руководства силовиков. Трансляцию выступления премьера вели все основные телеканалы еврейского государства.

Нетаньяху также сообщил, что обсудил с госсекретарем США введение новых санкций против движения "Хезболлах".

"Я встретился вчера [3 декабря] в Брюсселе с госсекретарем США Майклом Помпео и мы обсуждали введение новых санкций против "Хезболлах" после этого акта агрессии [строительства тоннелей]", - сказал премьер.

Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана движением "Хезболлах" на территорию еврейского государства. В тот же день официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах".

В понедельник вечером Нетаньяху встречался в Брюсселе с госсекретарем США Майклом Помпео. По заявлениям израильской стороны, на переговорах с главой американской дипломатии премьер обсуждал способы сдерживания агрессии Ирана и его сателлитов на севере Израиля, включая Ливан, Сирию и Ирак.