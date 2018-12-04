Адвокат обвинившей Трампа экс-порноактрисы отказался от участия в выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Майкл Авенатти, адвокат экс-порноактрисы, которая утверждает, что состояла во внебрачной связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, отказался от участия в выборах главы американского государства в 2020 году. Соответствующее заявление он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"После консультаций с членами моей семьи и по их просьбе я принял решение не участвовать в борьбе за пост президента Соединенных Штатов в 2020 году", - говорится в его заявлении. Юрист подчеркнул, что такое решение далось ему нелегко, но он принял его из уважения к членам семьи. По словам Авенатти, он продолжит защищать Клиффорд в суде, а также не успокоится "до тех пор, пока Трампа не снимут" с должности президента.

Ранее Авенатти, который приобрел широкую известность в США после того, как согласился защищать в суде интересы бывшей порнозвезды Стефани Клиффорд, заявлял, что не исключает своего участия в президентской гонке. Он утверждал, что выдвинет свою кандидатуру в случае, если Трамп "будет добиваться второго срока" и если к тому времени не будет "другого кандидата, обладающего реальным шансом победить" действующего главу государства.

Адвокат в своем заявлении выразил озабоченность в связи с тем, что демократы могут, по его мнению, выдвинуть на следующих выборах в качестве кандидата человека, который, несмотря на все свои положительные качества, не сможет одержать победу над Трампом. "[Демократическая] партия должна немедленно осознать, что многие из вероятных кандидатов не прошли проверку боем и у них нет реальных шансов победить", - отметил Авенатти. "Мы не выиграем в 2020 году без бойца, - заявил адвокат. - Я продолжаю надеяться на то, что [Демократическая] партия найдет такого".

На прошлой неделе Авенатти был задержан полицией Лос-Анджелеса по подозрению в бытовом насилии. Основанием для этого послужила жалоба его сожительницы, которая утверждает, что адвокат применил к ней физическую силу. Женщина подала после этого на Авенатти в суд, который запретил тому приближаться к ней. Полиция передала дело в окружную прокуратуру, однако в ведомстве не стали предъявлять адвокату официальных обвинений в совершении тяжкого правонарушения.