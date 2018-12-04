США начали отсчет времени на возвращение РФ к соблюдению ДРСМД с 4 декабря

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американская администрация начинает отсчет времени на возвращение российского правительства к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 4 декабря. Об этом говорится в справке, которую распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил по итогам состоявшегося в Брюсселе совещания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО, что Вашингтон ждет от Москвы возвращения к соблюдению ДРСМД в 60-дневный срок. Между тем Россия отвергает утверждения Соединенных Штатов о нарушении ею ДРСМД.

"Соединенные Штаты объявляют, что продолжающееся нарушение Россией ДРСМД является существенным. Вследствие существенного нарушения Россией договора Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств по нему через 60 дней, считая с 4 декабря, если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению", - говорится в справке Госдепартамента.

Президент Дональд Трамп 20 и 22 октября публично заявил о намерении США выйти из ДРСМД.