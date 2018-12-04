ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Известный британский политик Найджел Фараж покинул ряды Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которую он возглавлял в 2006-2009 и в 2010-2016 годах.

"С тяжелым сердцем и после стольких лет сохранения преданности этой партии, я сегодня покидаю UKIP. В британской политике есть огромное пространство для партии в поддержку Brexit, но UKIP его не займет", - сообщил политик во вторник на страницах электронной версии газеты The Daily Telegraph, выразив большой скептицизм в отношении политических перспектив своей партии.

По словам Фаража, в течение 25 лет партия в основном руководствовалась его идеями и действиями, которые были направлены на то, чтобы сделать UKIP профессиональной политической силой. По утверждению Фаража, деятельность партии была сконцентрирована на выполнении следующей задачи - "отбирать голоса у партий истеблишмента, чтобы заставить осуществить перемены, а также бороться за независимость нашей страны".

"Под моим лидерством, - напомнил Фараж, - партия запретила бывшим членам Британской национальной партии и "Лиги английской обороны" (две праворадикальные организации Великобритании, первая из которых исповедует идеологию, которая, по мнению многих, имеет общие черты с фашизмом, а вторая известна своими антиисламскими выступлениями - прим. ТАСС). "В наш адрес было брошено много обвинений в расизме и экстремизме, но я решительно выступал за то, что они не соответствовали действительности", - напомнил экс-руководитель UKIP.

Однако, с приходом к руководству партией Джерарда Баттена, который возглавил UKIP в апреле нынешнего года, идеологическое "направление партии изменилось фундаментально", считает Фараж. "Партия выборов быстро превращается в партию уличного активизма, когда наших членов призывают участвовать в маршах вместо того, чтобы вести борьбу у избирательных урн", - пояснил он.

UKIP на данный момент имеет весомое представительство в Европарламенте. На всеобщих выборах 2015 года партия сумела занять третье место в стране по общему числу голосов, поданных за ее кандидатов, однако из-за издержек мажоритарной избирательной системы смогла провести в 650-местную Палату общин только одного своего представителя.