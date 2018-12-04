Премьер Испании: позиция каталонских сепаратистов не зависит от формы правления в стране

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Каталонские сепаратисты хотят отделиться от Испании вне зависимости от того, какая форма правления будет в стране. Такое мнение выразил председатель правительства страны Педро Санчес в опубликованном во вторник интервью газете El Pais по случаю 40-летия испанской конституции.

"Сейчас у меня есть возможность непосредственно увидеть работу, которую сделал за эти 40 лет и делает сегодня королевский двор и, в частности, монарх Филипп VI, - отметил премьер. - Думаю, что парламентская монархия сейчас является ключом к большому конституционному консенсусу".

Как считает председатель правительства, глава государства является "королем, который защищает равенство полов, приверженность Испании в борьбе против изменения климата, права рабочих, он очень восприимчив к каталонскому вопросу и многообразию страны, как бы каталонские сепаратисты его не критиковали". Санчес выразил мнение, что сторонникам независимости региона "все равно, какая структура и модель государства" существует в Испании. "Они хотят идти против Испании", - считает премьер.

11 октября парламент Каталонии принял резолюцию, в которой, в частности, осуждалась "позиция короля Испании Филиппа VI и его вмешательство в каталонский конфликт". Кроме того, в тексте документа содержался призыв к отмене монархии в стране. Правительство уже обжаловало в Конституционном суде данную резолюцию.

После референдума о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года и был объявлен официальным Мадридом незаконным, глава государства обратился к нации с речью. Тогда испанский монарх заявил, что каталонские власти нарушили конституцию страны.