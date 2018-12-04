СМИ: более 400 нелегальных мигрантов перешли границу Мексики и США

МЕХИКО, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 400 нелегальных мигрантов перешли границу Мексики и США, чтобы попросить политическое убежище на американской территории. Об этом сообщил во вторник мексиканский телеканал Televisa.

По его данным, люди добровольно сдались властям США в штате Техас, в районе города Эль-Пасо, который граничит с мексиканским Сьюдад-Хуаресом. Пока неясно, были ли эти нелегалы участниками караванов мигрантов из Центральной Америки.

В мексиканском штате Нижняя Калифорния Северная в настоящее время находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки. В городе Тихуана для них был оборудован новый временный лагерь в 25 км от границы, оборудованный кухнями, душевыми и туалетами.

Порядка 500 мигрантов 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики депортировали из страны 98 участников этого инцидента. Тогда же в Тихуане в районе лагеря мигрантов были усилены меры безопасности.