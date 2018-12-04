Бразильский суд проверит будущего главу администрации президента по запросу генпрокурора

ТАСС, 4 декабря. Верховный суд Бразилии дал разрешение на проведение проверки в отношении федерального депутата и будущего главы канцелярии президента Ониксу Лоренцони. Его подозревают в получении незаконных пожертвований во время предвыборной кампании, сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, запрос на проведение расследования поступил от генерального прокурора Бразилии Ракел Додж. Свидетельства против Лоренцони предоставили высокие должностные лица из бразильского агропромышленного холдинга JBS. По их словам, с 2012 по 2014 год они перечислили Лоренцони 200 тыс. бразильских реалов (около $52 тыс.). Сотрудники компании давали показания в рамках крупного расследования о коррупции в отношении бразильский холдинга J&F, владеющего JBS.

В мае прошлого года J&F и Федеральная прокуратура Бразилии заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции, фигурантом которого стало руководство холдинга. По данным Reuters, J&F выплатил штраф за подкуп более 1,8 тыс. бразильских политиков в течение последних нескольких лет.