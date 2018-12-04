Госдеп: США концентрируют свою помощь Украине на укреплении кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что российские власти пытаются в том числе при помощи операций в киберпространстве подрывать демократические институты Украины и в этой связи в последнее время в значительной степени сосредоточивают свою поддержку Киеву на укрепление кибербезопасности. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга в Брюсселе во время брифинга для журналистов.

С его точки зрения, "русские, и в особенности российское правительство", "видят Украину как уязвимую цель и пытаются различными путями подрывать уверенность в ее демократических институтах". "[Мы видим] значительную активность России в киберпространстве", - утверждал он. "Внушительная часть нашей последней по времени помощи [Киеву] была нацелена на укрепление оборонных возможностей Украины в киберпространстве. Так что мы засучили рукава и на ежедневной основе работаем с ними над тем, чтобы сделать Украину и ее институты власти более устойчивыми к таким атакам", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.