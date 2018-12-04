США спустя 27 лет вновь открыли свое посольство в Сомали

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь открыли в столице Сомали Могадишо свое посольство, которое было закрыто в январе 1991 году во время гражданской войны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"2 декабря впервые с момента закрытия посольства США в Могадишо 5 января 1991 года Соединенные Штаты восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали. Это историческое событие знаменует прогресс Сомали в течение последних лет <...> Наше возвращение демонстрирует приверженность США дальнейшей стабилизации ситуации [в стране], демократии и экономическому развитию, в котором заинтересованы оба государства", - отмечается в документе.