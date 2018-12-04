В Марракеше начинает работу Всемирный форум по вопросам миграции и развития

МАРРАКЕШ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. 11-й по счету Всемирный форум по вопросам миграции и развития открывается в среду в Марракеше. Мероприятие проходит в конференц-центре "Пальмерэ" под девизом "Соблюдая международные обязательства для раскрытия потенциала всех мигрантов в целях развития". Сопредседателями выступают Марокко и Германия.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете, "в течение нескольких дней делегаты из более чем 130 государств мира в ходе пленарных заседаний и круглых столов будут обсуждать роль и значение мигрантов в процессах развития, а также изучат пути взаимодействия стран Севера и Юга в отношении регулирования миграционной проблематики, являющейся предметом общей озабоченности".

Одной из ключевых тем всемирного форума в Марракеше также заявлен "обмен опытом в части, касающейся оказания помощи мигрантам в принимающих их странах, в том числе, в сфере социально-экономической адаптации, предоставления образовательных услуг, жилья и возможностей трудоустройства".

Кроме того, участники мероприятия обсудят вклад Всемирного форума по вопросам миграции и развития в выработку положений Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, подписание которого должно состояться на следующей неделе в Марракеше.

Навстречу Всемирному пакту

В числе основных докладчиков первого дня форума - генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино и специальный представитель генерального секретаря ООН по международной миграции Луиза Арбур.

В Марракеш для обсуждения миграционной тематики приехали представители ряда международных и региональных организаций, в частности, ООН, Евросоюза, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, Африканского союза, Международного комитета Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Всемирного банка и многих других структур.

Всемирный форум по вопросам миграции и развития проводится в преддверии Межминистерской конференции ООН в Марракеше (10-11 декабря), по итогам которой страны-члены ООН, как ожидается, подпишут согласованный в июле текущего года Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Этот документ, который не является юридически обязывающим, направлен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов, защиту и интеграцию мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.