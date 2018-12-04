В ДНР опасаются, что ВСУ могут применить химическое оружие в зоне конфликта

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опасается провокаций со стороны Украины из-за данных разведки республики о вероятности применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в зоне конфликта. Об этом во вторник на встрече контактной группы в Минске заявила глава МИД ДНР, полпред республики в контактной группе Наталья Никонорова.

"Полпред ДНР отметила, что руководство республики опасается очередных провокаций с украинской стороны, так как, согласно данным разведки, командование вооруженными формированиями Украины может использовать химическое оружие в зоне конфликта по обе стороны линии соприкосновения с целью обвинения в этом республик и очередного повода для эскалации конфликта", - приводит сообщение МИД ДНР Донецкое агентство новостей.

Никонорова также отметила, что применение химического оружия в Донбассе вероятно в контексте недавних провокаций Киева в Азовском море.