AP: генпрокуроры намерены через суд затребовать документы о бизнесе Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральные прокуроры американского штата Мэриленд и округа Колумбия намерены через суд затребовать у компании Trump Organization ("Трамп организейшн") и ряда федеральных ведомств документы, имеющие отношение к бизнесу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Речь идет о судебном разбирательстве, в рамках которого американский лидер обвиняется в нарушении конституции страны в связи с тем, что он якобы продолжает вести бизнес с правительствами других государств. Генпрокуроры утверждают, что глава Белого дома нарушает статьи основного закона, которые направлены на борьбу с коррупцией и запрещают госслужащим принимать подарки, выплаты и вознаграждения от других стран.

По версии генпрокуроров, Трамп на посту главы государства якобы продолжает заниматься бизнесом в международных масштабах и, в частности, сдает иностранным правительствам свою недвижимость. Речь идет в том числе о вашингтонской гостинице Trump International Hotel.

По данным источников, генпрокуроры, получив одобрение судьи в Вашингтоне, намерены направить принадлежащей президенту Trump Organization, а также еще более 30 частным организациям, связанным с нынешним главой государства, официальные повестки, обязывающие их предоставить суду необходимые документы. Также повестки будут разосланы ряду федеральных ведомств, в том числе Службе внутренних доходов (налоговый орган США).

Как отмечает агентство, прокуроры хотят выяснить, правительства каких иностранных государств переводили средства на счета, связанные с вашингтонской гостиницей Трампа, и куда затем поступали эти деньги. Для этого сторона обвинения желает получить доступ к документам и записям о денежных выплатах, которые компания Трампа получала от государственных структур, сообщает агентство.

Потенциальные нарушения

Истцы настаивают, что прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением президента, что нарушает законы США. Такими выплатами могут также считаться, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, плата иностранных правительственных организаций за размещение своих делегаций в Trump International Hotel или за аренду недвижимости, принадлежащей строительной империи республиканца.

Между тем, адвокаты Трампа подчеркивают, что положения конституции, касающиеся запрета для государственных чиновников принимать подарки или вознаграждения от других государств, распространяются лишь на действия, совершаемые президентом лично. По словам юристов, такие ограничения не касаются деловых операций, которые осуществляют принадлежащие Трампу компании.