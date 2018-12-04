Госдеп утверждает, что вопрос о ДРСМД часто поднимался на переговорах с Россией

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты многократно поднимали вопрос о приписываемом России несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во время переговоров с российскими властями "на всех уровнях". Такое утверждение содержится в опубликованном во вторник сообщении для прессы Госдепартамента.

В нем говорится, что с 2013 года "Соединенные Штаты выражали России обеспокоенность в связи с разработкой" ракетной системы с индексом 9M729. "К этому относятся более 30 встреч с российским правительством на всех уровнях", - утверждается в сообщении. Вашингтон считает, что "предоставил России подробную информацию о нарушении [ДРСМД] в ходе этих двусторонних и многосторонних встреч", предположив, что переданных данных "было достаточно для обсуждения по существу этого вопроса".

По версии ведомства, Москва якобы "неоднократно меняла" свои пояснения по поводу данной ракетной системы. "Более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации об этом, несмотря на то, что США проинформировали Россию о месте проведения испытаний и названии компаний, участвующих в разработке и производстве ракеты" - полагают в Госдепартаменте.

Как утверждает американская сторона, "Россия признала, что ракета существует", только после того, как США "публично заявили" о существовании такой ракетной системы у РФ, которая отметила, что она не нарушает ДРСМД. В Госдепартаменте считают, что "Россия не показывает признаков того, что она стремится вернуться к соблюдению" договора.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС высказывания госсекретаря США Майкла Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга об исполнении Россией положений документа. "Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно", - подчеркнула она.

Во вторник Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что НАТО "дает России последний шанс по спасению ДРСМД", иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".