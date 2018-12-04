США призвали все стороны принять активное участие в консультациях по Йемену в Швеции

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия и принять активное участие в межйеменских консультациях, которые должны начаться на этой неделе в Швеции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"По мере того, как консультации между правительством Йемена и хуситами должны начаться в Швеции, Соединенные Штаты призывают стороны полноценно и добросовестно принять в них участие, а также прекратить боевые действия", - говорится в документе. Как в нем отмечается, Вашингтон считает, что данные консультации "могут открыть новую главу в истории Йемена".

По данным телеканала Al-Arabiya, новый раунд консультаций по урегулированию в Йемене пройдет в Швеции с 6 по 14 декабря.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.