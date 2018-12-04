В ЮАР открылся форум представителей политических партий стран БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Трехдневный форум "Диалог политических партий БРИКС+" открылся во вторник в Претории. В его работе принимают участие около 200 делегатов. Помимо представителей Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, на мероприятие приглашены гости из других стран Африки и Азии.

Основными темами дискуссий стали нарастающая угроза политики односторонности в международных отношениях, сотрудничество в сфере обмена передовыми технологиями, обеспечение устойчивого инклюзивного экономического роста, мир и безопасность, а также солидарность стран глобального Юга. Встречу открыл президент ЮАР Сирил Рамапоса, призвавший гостей форума сообща противостоять подъему национализма и шовинизма. "Мы не должны никогда забывать о том, что рост радикального национализма создает предпосылки для того, чтобы одна страна либо небольшая группа стран начали присваивать себе право определять судьбу всего мира", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь правящего в ЮАР "Африканского национального конгресса" Эйс Махашуле продолжил эту тему, возложив ответственность за распространение "безответственного национализма" на "некоторые экономически развитые государства". Политик предложил делегатам форума задуматься над историческими причинами кризиса, который переживает система мировой торговли, и необходимостью реформировать ее на более справедливых по отношению к развивающимся странам началах.

Представлявший на встрече КПРФ член ее центрального комитета Вячеслав Тетекин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил острый характер и актуальность выступлений обоих южноафриканских лидеров. "Слово "империализм" там упоминали неоднократно, хотя, казалось бы, это уже какая-то забытая часть вокабуляра. Тем не менее это не случайно, поскольку сейчас те же самые бывшие колониальные и империалистические державы стремятся сохранить свой контроль над третьим миром, который этим попыткам отчаянно сопротивляется. Поэтому здесь так высоко оценивают роль БРИКС как механизма координации стран Юга, усиливающего их позиции на мировой арене", - поделился мнением политик.

Болсонару сравнили с Пиночетом

Выступление самого Тетекина, в прошлом сотрудника советского Комитета солидарности стран Азии и Африки, занимавшегося поддержкой национально-освободительных движений на юге Черного континента, прошло под аплодисменты зала. Назвав политику экономических санкций новой стратегией стран Запада в борьбе за мировое господство, российский делегат заверил коллег в том, что своими действиями те достигнут обратного желаемому эффекта. "Мы не боимся санкций. В России люди говорят, что чем больше и дольше будут санкции - тем лучше для нас, поскольку они сделают нас сильнее", - заявил он.

Председатель бразильской Партии трудящихся Глейзи Хоффманн использовала трибуну форума для резкой критики избранного президента своей страны Жаира Болсонару, даже сравнив его обещания и публично декларируемые взгляды с политикой, проводимой в 1970-х годах чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Напомнив делегатам про его выпады в адрес коммунистов, женщин, коренных меньшинств и чернокожих, она назвала нового главу государства "угрозой не только Бразилии, но всей Латинской Америки, а также миру и политике многосторонности".

В числе других спикеров форума были представители Коммунистической партии Китая, Индийского национального конгресса и Индийской народной партии. Гостям мероприятия было представлено видеообращение члена Совета Федерации РФ от "Единой России" Андрея Климова. В заключительной части первого дня хозяева площадки предоставили слово делегатам из Эфиопии и Эритреи, рассказавшим о процессе урегулирования конфликта между двумя странами.