Reuters: демократы изучат отказ администрации США от плана перенести штаб-квартиру ФБР

ТАСС, 5 декабря. Демократы в Палате представителей США собираются внимательно изучить прошлогоднее решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от планов строительства новой штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в пригороде Вашингтона и выяснить, какую роль в его принятии сыграл глава Белого дома. Об этом во вторник в интервью агентству Reuters заявил член Палаты представителей Конгресса США, демократ Джеральд Коннолли.

По его словам, демократы располагают вескими доказательствами того, что проект строительства нового здания ФБР обсуждался Трампом, руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и заведующей администрацией общих служб Эмили Мерфи в электронной переписке и в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство, демократы утверждают, что до того, как Трамп стал президентом, он был сторонником идеи переноса штаб-квартиры из центра Вашингтона. Однако, по их словам, он изменил свою позицию после того, как возглавил государство и был лишен права претендовать на приобретение участка, на котором в настоящее время располагается здание, для осуществления коммерческой застройки.

По словам Коннолли, в связи с обсуждениями, которые вели Трамп, Келли и Мерфи, возникают "вопросы, касающиеся конфликтов интересов". Он отметил, что, план переноса штаб- квартиры, от которого отказалась администрация, предполагал, что участок, где ныне располагается ФБР, "почти наверняка использовался бы для коммерческой разработки" и его застройка могла бы, теоретически, составить конкуренцию расположенной неподалеку гостинице Trump International Hotel.

Как сообщила агентству пресс-секретарь администрации общих служб Памела Диксон, от плана переноса пришлось отказаться в связи с отсутствием достаточного финансирования проекта со стороны Конгресса США. "Как и заявило ФБР под присягой, последующее решение оставить штаб-квартиру на Пенсильвания-авеню, где она сейчас располагается, было принято руководством бюро", - приводит Reuters ее слова.

Сейчас спецслужба США занимает здание под номером 935 в центре Вашингтона на Пенсильвания-авеню. На протяжении последних нескольких лет активно велись поиски места под новое здание для ФБР за чертой города. Однако администрация Трампа нашла альтернативное решение: ФБР останется на прежнем месте, напротив министерства юстиции, но здание фактически перестроят.

Промежуточные выборы в Конгресс США

На состоявшихся 6 ноября промежуточных выборах в Конгресс США и местные органы власти были избраны 35 из 100 членов Сената, все 435 членов Палаты представителей, губернаторы штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за восемь лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.

Конгресс приступит к работе в новом составе в январе 2019 года. Тогда произойдут изменения в составе комитетов, а их председателями в Палате представителей станут политики Демократической партии.