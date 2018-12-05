Сержанта Армии США приговорили к 25 годам тюрьмы за попытку поддержать ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий Армии США (сухопутных войск) Эрик Кэнг приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку оказать содействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом информировала во вторник окружная прокуратура штата Гавайи.

"Во время вынесения приговора окружной судья США Сюзан Оки Моллуэй утвердила условия сделки 35-летнего Кэнга с правосудием в лице Соединенных Штатов. Кэнг согласился отбыть 25 лет в тюрьме, а также соблюдать надзорный режим в течение от 20 лет [после освобождения] до конца жизни. Судья Моллуэй заявила, что Кэнг совершил очень тяжкие деяния, которые потенциально могли привести к бедственным последствиям", - говорится в сообщении прокуратуры.

По ее данным, сержант первого класса Армии США в начале 2016 года попал под влияние пропаганды террористической группировки и говорил о желании устроить вооруженные нападения в местах скопления людей. На тот момент Кэнг владел полуавтоматической винтовкой и пистолетом, которые он хранил у себя дома на острове Оаху (штат Гавайи). Летом этого года он вступил в контакт с действовавшими под прикрытием агентами ФБР, которых он считал эмиссарами ИГ. Кэнг передал им военные документы, некоторые из которых были помечены грифом "секретно", а также малый беспилотник и ряд предметов военного снаряжения.

Власти США утверждают, что агенты ФБР неоднократно давали американцу шанс одуматься и вернуть похищенные документы, однако этого не произошло. Для Кэнга устроили "церемонию присяги на верность" главарям ИГ, после чего он был арестован с поличным. Это первый случай приговора за попытку оказать поддержку террористической организации в штате Гавайи.