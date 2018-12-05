США предложили $20 тыс. за помощь в расследовании атаки на свое консульство в Мексике

МЕХИКО, 5 декабря. /ТАСС/. США предложили награду в $20 тыс. за помощь в расследовании нападения на свое консульство в мексиканском городе Гвадалахара 30 ноября. Соответствующую информацию обнародовало во вторник в Twitter посольство США в Мексике.

"ФБР предлагает вознаграждение в размере до $20 тыс. в обмен на информацию, которая поможет идентифицировать и арестовать человека или группу лиц, ответственных за это нападение", - говорится в тексте. Поздно вечером 30 ноября (утром 1 декабря) неизвестный бросил в консульство в Гвадалахаре, столице штата Халиско, две гранаты. Никто не пострадал, одна из стен здания получила незначительные повреждения.

В конце мая Рауль Санчес Хименес, на тот момент занимавший пост генпрокурора Халиско, заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к происходящему причастны мощные наркокартели "Халиско - Новое поколение" и "Нуэва Пласа".