Спецпрокурор Мюллер не стал требовать тюремного заключения для экс-помощника Трампа

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Мюллер во вторник подал в суд столичного округа Колумбия документы, в которых сказано, что бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не заслуживает тюремного заключения, принимая во внимание то, что он оказывал содействие следствию по так называемому делу РФ. Об этом говорится в документе суда, с которым ознакомился корреспондент ТАСС в электронной базе данных инстанции.

"Принимая во внимания значительное содействие и другие действия, описанные ниже, наиболее мягкий приговор, который не подразумевает тюремное заключение, является целесообразным и оправданным", - говорится в документе за подписью Мюллера. Теперь приговор Флинну должен будет вынести судья - это должно произойти 18 декабря, когда пройдут следующие слушания по делу экс-помощника Трампа по нацбезопасности.

В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.

Ранее в июле сообщалось, что Флинн продолжает сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.