В ООН назвали объем гуманитарной помощи, которая потребуется КНДР в 2019 году

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Более $111 млн потребуется на оказание гуманитарной помощи КНДР в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным организации, помощь в следующем году потребуется 6 млн граждан КНДР - столько же, сколько в нынешнем. В то же время УКГВ отмечает, что введенные в отношении страны санкции продолжат затруднять работу гуманитарных организаций, работающих на ее территории.

"В то время как гуманитарная деятельность совершенно четко исключена из международных санкций, они ненамеренно повлияли на нее: прерваны банковские каналы и цепочки поставок, возникают задержки в поставках жизненно важных товаров в страну", - говорится в документе.

Кроме того, его авторы предупреждают, что ситуация с продовольственной безопасностью в КНДР в нынешнем году ухудшилась из-за череды засух и наводнений, которые стали причиной сокращения сельскохозяйственного производства.

Финансирование гуманитарной деятельности в КНДР сократилось с $400 млн в 2004 году до $26,2 млн в 2018.