Мобильный интернет на Кубе заработает 6 декабря

ГАВАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Кубы с 6 декабря получат возможность пользоваться мобильным интернетом, который будет предоставляться по технологии мобильной связи третьего поколения (3G). Об этом во вторник сообщила вице-президент по бизнес-стратегии и технологиям кубинского государственного телекоммуникационного предприятия ETECSA Таня Веласкес. ETECSA была создана в 1994 году и является единственной компанией на Кубе, предоставляющей услуги стационарной телефонии, мобильной связи и доступа в интернет.

"Использование мобильного интернета будет доступно нашим клиентам с 08:00 (16:00 мск) 6 декабря. Для этого у них должен быть мобильный телефон, поддерживающий технологию 3G, - сказала представитель компании. - Процесс подключения будет проходить постепенно до 8 декабря. Каждый абонент получит сообщение, подтверждающее активацию услуги".

По ее словам, пользователи смогут выбрать удобный тариф и объем трафика. Так, 600 Мбайт мобильного интернета в месяц будут стоить около 7 конвертируемых песо (примерно равен по курсу доллару). 1 Гб обойдется в 10 конвертируемых песо, 2,5 Гб - в 20, 4 ГБ - в 30.

Интернет на Кубе

Куба пока остается государством с одним из самых низких уровней распространения интернета в мире, однако власти прилагают усилия для исправления ситуации. По официальным данным, в 2017 году около 40% кубинцев имели доступ к интернету - на 37% больше, чем в 2010 году.

Большинство кубинцев для выхода в интернет подключаются к оборудованным в парках общественным точкам беспроводной связи. Для этого им необходимо приобретать специальные карточки, один час интернета по которым стоит 1 конвертируемый песо.

В прошлом году на острове начали постепенно предоставлять людям возможность подключить к интернету свой персональный компьютер по месту жительства. До этого доступ к домашней сети на острове был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников.