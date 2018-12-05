В администрации США заявили, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным после того, как ситуация вокруг инцидента в Керченском проливе будет исчерпана. Такой ответ дал корреспонденту ТАСС представитель американской администрации высокого ранга на просьбу прокомментировать заявления российского руководства по поводу отмены запланированной встречи двух лидеров на полях саммита G20.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что отказ Трампа от отдельной встречи с Путиным не обидел российского лидера, но вызвал сожаление. Помощник главы государства напомнил также, что между двумя странами есть много тем, которые необходимо обсудить, в том числе в сфере безопасности. Ушаков подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном.

"Причина, по которой была отменена встреча на полях G20, - задержание Россией украинских кораблей и их экипажей. Россия не освободила их в интересах деэскалации ситуации. Как уже сказал президент Трамп, он рассчитывает на проведение встречи после того, как ситуация будет урегулирована", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на встрече со студентами МГИМО в понедельник, что речи о том, чтобы следующая встреча Путина и Трампа прошла в Вашингтоне, в настоящих условиях не идет и что площадка международных саммитов представляется более оптимальным вариантом. При этом Песков сообщил, что ближайшая такая возможность появится только на G20 в Осаке в июне 2019 года, что непозволительно долго для отношений двух стран и международной безопасности.

Переговоры Путина и Трампа планировались на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Однако во время перелета в Аргентину президент США на своей странице в Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил менее чем за час до публикации.

Тем не менее Путин провел краткий разговор с американским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.