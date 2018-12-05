СМИ: представитель ЦРУ обсудил с КНДР детали новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким 3 декабря неофициально посетил Республику Корея. Об том сообщает в среду со ссылкой на собственные источники телеканал KBS .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

По его данным, в пограничном пункте Пханмунджом Эндрю Ким встретился с несколькими представителями КНДР. Источник телеканала сообщил, что эмиссар США провел переговоры с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Стороны обсудили возможное место и сроки проведения в следующем году второго саммита лидеров КНДР и США. Сообщается, что Эндрю Ким и представители КНДР могли также затронуть тему ответных мер Вашингтона на шаги Пхеньяна по закрытию ядерных объектов.

Ранее на встрече с журналистами президент США Дональд Трамп сообщил, что его саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в январе или феврале, в качестве места его проведения рассматриваются три варианта.

Считается, что Эндрю Ким сыграл ключевую роль в контактах между США и КНДР. Ранее агентство Yonhap сообщало, что он покинет свой пост в ЦРУ 20 декабря, чтобы заняться научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете.

Эндрю Ким лично присутствовал в Пхеньяне на переговорах Помпео с Ким Чен Ыном, на которых была достигнута договоренность о проведении первой в истории прямой встречи лидеров КНДР и США.