Число жертв терроризма за три года сократилось в мире почти в два раза

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Число жертв терроризма в мире сократилось на 44% по сравнению с пиковым показателем 2014 года и по итогам 2017 года составило 18,8 тыс. человек. Об этом говорится в докладе "Глобальный индекс терроризма", который представил в среду в Лондоне Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

Смертельная статистика

Авторы доклада отмечают, что число людей, погибающих от рук террористов, снижается третий год подряд. В качестве одной из основных причин указывают продолжающееся ослабление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, где абсолютные показатели демонстрируют наиболее ощутимое улучшение. В Сирии число убитых террористами людей за год снизилось почти вдвое - 1,1 тыс. жертв в 2017 против 2,1 тыс. в 2016 и 2,7 тыс. в 2015 году. В Ираке в 2017 году было около 4,5 тыс. убитых по сравнению с почти 9,8 тыс. годом ранее.

"Сирийские показатели мы связываем с успехом направленных против ИГ военных операций и ожидаем, что этот тренд будет продолжаться. ИГ теряет все больше территорий и источников финансирования. Вместе с тем в 2017 году "Исламское государство" оставалось наиболее активной террористической группировкой, в то время как на втором месте находится "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), также осуществившая большое число нападений", - заявил в интервью ТАСС основатель Института экономика и мира предприниматель Стив Киллелеа.

"Лицо терроризма изменчиво. Одни группировки исчезают, но постоянно появляются новые. В 2017 году, по нашим подсчетам, теракты с человеческими жертвами в мире осуществили 169 группировок, из которых 42 - либо новые организации, либо те, на счету которых за последние три года не было убитых людей", - продолжил Киллелеа.

Как указывается в докладе, глобальный терроризм в 2017 году обошелся мировой экономике в $52 млрд, что на 42% меньше, чем годом ранее. Теракты с человеческими жертвами были осуществлены в 67 странах мира. Обращает на себя внимание рост числа терактов, совершенных правыми радикалами в США и Западной Европе. С 2013 по 2017 год число осуществленных там нападений, за которыми стояли сторонники крайне правых взглядов, достигло 127, количество жертв - 66 (в 2017 году убиты 17 человек) .

Ситуация в России

По оценкам авторов доклада, 2017 год был относительно благополучным в отношении терроризма для европейских стран, включая Россию. Заметным исключением стала Испания, где в августе 2017 года была осуществлена серия терактов, жертвами которых стали 16 человек.

"В России динамика последних четырех лет была достаточно ровной как по количеству произошедших терактов, так и по числу жертв. В 2014 от рук террористов в России погибло 57 человек, в 2015 и 2016 - по 56 человек, в 2017 - 47 человек. Примечателен тот факт, что много лет теракты в России осуществлялись в основном чеченскими боевиками, однако в последние годы это изменилось. Ответственность за крупнейшие теракты в России в 2017 году взяли на себя две группировки, одна из которых аффилирована с "Исламским государством", а другая - с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ)", - рассказал Киллелеа.

Об авторах доклада

Институт экономики и мира - аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мирных тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей. Помимо "Глобального индекса терроризма" центр ежегодно готовит "Глобальный индекс миролюбия" и другие доклады.

Как говорят сотрудники института, результаты их исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными структурами и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.

Исследовательский центр был основан Киллелеа в 2007 году. Представительства организации расположены в Гааге, Мехико и Нью-Йорке, штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.