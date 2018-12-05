Президент Молдавии планирует встречи с лидерами стран СНГ на саммите ЕАЭС

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует провести встречи с лидерами стран СНГ в ходе заседания Высшего совета Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Об этом он написал в среду утром на своей странице в Facebook перед вылетом в Санкт-Петребург.

"Отправляюсь с коротким рабочим визитом в Санкт- Петербург, где 6 декабря приму участие в заседании Высшего совета Евразийского Экономического Союза, а также в неформальной встрече руководителей стран - членов СНГ. На полях обоих форумов проведу двусторонние встречи с лидерами других государств. Кроме того, состоится моя встреча с руководством города на Неве", - отметил глава Молдавии. Он подчеркнул, что страна "впервые принимает участие в саммите ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, после того как на майском заседании в Сочи Республика Молдавия стала первой страной-наблюдателем в этой экономической структуре".

Накануне Додон высказался за активизацию сотрудничества Молдавии с ЕАЭС, входящие в который страны ежегодно импортируют продовольствие и сельскохозяйственное сырье примерно на $30 млрд. Президент, который в прошлом был вице-премьером ,курирующим экономику, отметил, что эта продукция - основная статья экспорта Молдавии. По его словам, на сегодня республика продает ее примерно на $1 млрд и может существенно увеличить поставки за счет ЕАЭС. Додон считает, что большой потенциал для сотрудничества также есть в сфере энергетики, где для членов ЕАЭС действуют преференциальные цены. Он также выделил и другие важные направления, как сотрудничество по вопросам трудовой миграции, финансам и в других отраслях.

Кишинев подписал меморандум о сотрудничестве и получил в этом году статус наблюдателя в ЕАЭС на основании обращения президента республики. Додон критикует заключенное правительством Молдавии торгово-экономическое соглашение с ЕС, которое, по его словам, было подписано в спешке и нанесло экономический ущерб интересам страны. Он высказывается за сбалансированные отношения Молдавии как с Западом, так и с Востоком.