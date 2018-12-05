Регламент работы Форума глав регионов стран ШОС будет подготовлен к июню 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Российская сторона подготовит проект регламента работы Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к июню 2019 года. После этого документ будет передан для утверждения главами государств организации на очередном саммите в Бишкеке, сообщил в среду губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках ознакомительной встречи в формате Форума глав регионов государств ШОС.

"Российская сторона подготовила проект регламента. Этот документ призван определить правила взаимодействия, основные параметры и практические аспекты функционирования всего механизма [данного форума] <…> Рассчитываем, что совместными усилиями удастся подготовить документ для утверждения главами государств на очередном саммите в Бишкеке в июне 2019 года", - сказал Дубровский.

Он отметил, что указанный форум должен служить активизации контактов между представителями органов власти, бизнес- и финансовых сообществ, научных и общественных организаций на региональном уровне. Работа форума должна быть направлена на решение конкретных задач, на прагматическое взаимодействие в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение, спорт и туризм.

Ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов стран ШОС проходит в Челябинске, в ней принимают участие делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. С российской стороны участвуют специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, представители правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским, делегации других регионов России. Делегацию ШОС возглавляет заместитель генерального секретаря организации Азиз Носиров. Встреча носит подготовительный характер к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают конгресс-холл и общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры. Кроме того, запланирована реконструкция аэропорта и других объектов инфраструктуры.

ШОС - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Ее членами являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, основано в июне 2006 года.