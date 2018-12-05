США продлили сроки дислокации воинского контингента на границе с Мексикой

ТАСС, 5 декабря. Министерство обороны США решило продлить истекающие 15 декабря сроки размещения американских войск на границе с Мексикой в связи с миграционным кризисом на двустороннем рубеже. Об этом во вторник заявил представитель Пентагона Джейми Дэвис, слова которого приводит газета The Hill.

"Сроки размещения войск продлены до 31 января 2019 года", - сказал Дэвис. По его словам, это решение принято по запросу министерства внутренней безопасности США об увеличении срока дислокации американских военных на границе с Мексикой, чтобы не допустить проникновения мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

В настоящее время на американо-мексиканской границе находятся 5,6 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку таможенникам США. Тем не менее, Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защитить сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.

Операция Пентагона под названием "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию президента США Дональда Трампа. 9 ноября он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

25 ноября порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

Согласно официальным данным, в районах городов Мехикали и Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная находятся свыше 7 тыс. выходцев из стран Центральной Америки. По оценкам властей США, в составе групп мигрантов на границе оказались сотни преступников.