В Раду внесли проект закона о прекращении двусторонних договоров с Россией

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Внефракционные депутаты Верховной рады, представляющие националистическую партию "Свобода", зарегистрировали в парламенте законопроект об автоматическом прекращении двусторонних договоров с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Рады.

Депутаты предложили внести изменения в закон "О международных договорах Украины" в части прекращения договоров, заключенных с "государством-агрессором". "Прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Рады о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов", - сказано в статье номер 24, которой предлагается дополнить закон. Кроме того, депутаты предложили закрепить законодательно, что договоры со "страной-агрессором" Украиной официально могут не соблюдаться.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина пересматривает всю договорную базу с Россией. По его словам Киев "за последнее время "убил" 48 международных соглашений (с РФ), <...> следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений". Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было прервано после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.