Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича

"Принимая во внимание, что право Виктора Федоровича Януковича на защиту было реализовано в полной мере, учитывая изложенное судом, суд уходит в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Он подчеркнул, что решение суда будет оглашено публично, как того требует статья шестая Конвенции о защите прав человека и основных свобод, о чем пресс-служба суда уведомит стороны и другие заинтересованные лица на своем сайте.

Адвокаты экс-президента на заседании просили суд приостановить рассмотрение дела, поскольку Янукович из-за болезни не может выступить с последним словом в режиме видеоконференции. Кроме того, защита Януковича просила допросить в качестве свидетеля доктора из Израиля, который непосредственно проводил медицинское обследование экс-президента. Суд отклонил все эти ходатайства.

Адвокаты назвали отказ суда заслушать последнее слово Януковича нарушением всех процессуальных норм. "Сегодня фактически нарушены права Виктора Януковича. Суд не предоставил ему возможности обратиться с последним словом. Это безусловное нарушение. Суд спешит и не хочет слушать Виктора Федоровича, в связи с тем что он может указать на факты и дать устные объяснения по поводу тех обстоятельств, о которых власть в нашей стране не хочет знать", - сказал он в эфире телеканала NewsOne Александр Байдик.

Как пояснил второй адвокат экс-президента Александр Горшинский, суд, еще на прошлом заседании 19 ноября, сам принял решение отложить выступление Януковича в связи с его болезнью. "Суд своим постановлением констатировал, что такой факт, как тяжелая болезнь, как пребывание на стационарном лечении делает невозможным его участие в процессе. Что изменилось в период с 19 ноября по 5 декабря - непонятно", - отметил он. Согласно украинскому законодательству, если человек тяжело болен или долгое время находится в стационаре, суд обязан остановить рассмотрение уголовного дела до полного выздоровления обвиняемого, пояснил Горшинский.

Кроме того, адвокаты заявили о нарушении судьями процедуры выступления защиты с судебной речью. "Обращаю внимание общественности на то, что адвокатам, которые принимают участие в суде, не дают возможности завершить судебные дебаты. Нас останавливают, не дают возможности высказаться", - добавил Байдик.

Ранее Оболонский районный суд Киева перенес на 5 декабря выступление бывшего президента Украины с последним словом, так как Янукович не смог явиться на предыдущее заседании из-за полученной травмы. Защита предоставила суду справку из больницы о том, что экс-президент вынужден будет провести на лечении около 2-3 недель после того, как он травмировал позвоночник и колено во время игры в теннис.

Дело Януковича

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главой государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности вынужден был покинуть сначала Киев, а затем и страну.

Из-за возникшей правовой коллизии вокруг статуса Януковича новые власти долго не могли начать против него уголовное преследование. Лишь только в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона на этот счет. Месяц спустя было объявлено о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы и пособничестве в ведении агрессивной войны.