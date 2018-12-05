{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предоставление автокефалии УПЦ
Обновлено 

Объединительный собор по созданию новой церкви на Украине состоится 15 декабря

Собор утвердит устав и изберет предстоятеля, сказал президент Украины Петр Порошенко
Софийский собор в Киеве REUTERS/Valentyn Ogirenko
Софийский собор в Киеве
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря.

На эту тему
Попытки создания автокефальной православной церкви на Украине

"Я очень рад обнародовать дату объединительного собора, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. Он утвердит ее устав, изберет предстоятеля. Он состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии (Софийский храм в Киеве)", - сказал президент в среду на Форуме местного самоуправления.

"Вселенский патриарх Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата с приглашением принять участие в этом историческом событии", - добавил Порошенко.

Константинопольский патриархат на заседании синода 9 - 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем. 13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПредоставление автокефалии УПЦ
Адвокаты Януковича опровергли заявление генпрокурора Украины о его розыске Интерполом
Как утверждает защита, бывший президент Украины "не перечислен как "разыскиваемый человек" на веб-сайте Интерпола"
Читать полностью