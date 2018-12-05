ЕС пока не принял никаких решений о возможности новых санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. ЕС еще не принял никаких решений о возможности новых санкций против России, для этого необходимы правовая база и консенсус между странами ЕС. Об этом заявила в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

"Решение пока не принято. Как вам известно, нам в Евросоюзе необходима солидная правовая база для принятия такого решения, и в этом мы можем опереться только на информацию, предоставленную нам государствами ЕС. Кроме того, для принятия такого решения нам необходимо единство всех стран ЕС. Мы обсуждаем эту тему, но пока рано говорить о результатах", - отметила Могерини, отвечая на вопрос журналистов.

"Наша позиция всегда была предельно четкой. Мы всегда твердо поддерживали суверенитет и территориальную целостность наших украинских друзей, и мы также очень озабочены развитием ситуации в Азовском море..." - заявила Могерини. ЕС обеспокоен не только в связи с инцидентом в Керченском проливе - по словам Могерини, "активность в Азовском море застопорилась очень сильно и это также относится к судам под европейскими флагами".

Могерини ранее сообщила, что пригласила главу МИД Украины Павла Климкина на плановую встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза 10 декабря в Брюссель, а также о своем намерении встретиться с министрами иностранных дел России и Украины на полях СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря.

Ранее российская сторона уже предоставляла развернутую информацию, что движение по Керченскому проливу продолжалось и продолжается в обычном режиме и никаких жалоб на задержки непосредственно от судов, движущихся через пролив, и их владельцев не поступало.