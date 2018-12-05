СМИ: прокуратура Стамбула запросила у суда ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Стамбула запросила у суда ордер на арест двух подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил в среду телеканал Huber Turk .

Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Признание с задержкой. Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

По его данным, прокуратура подозревает в причастности к преступлению бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани. Представители турецкого ведомства полагают, что именно эти два человека могли спланировать убийство журналиста.

Прокуратура Саудовской Аравии 15 ноября сообщила, что Асири и аль-Кахтани стали инициаторами создания группы из 15 человек, которая отвечала за переговоры с диссидентом, разведку и логистику.

Ранее в среду американские сенаторы, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства 2 октября Хашкаджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.