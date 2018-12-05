Адвокаты Януковича опровергли заявление генпрокурора Украины о его розыске Интерполом

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович не состоит в розыске по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом информировала представляющая его интересы британская юридическая компанией Joseph Hage Aaronson LLP, комментируя заявления украинской стороны по данному вопросу.

"Президент Янукович не перечислен как "разыскиваемый человек" на веб-сайте Интерпола, и нет никаких оснований для заявления генерального прокурора Украины от 30 ноября 2018 года", - отмечается в коммюнике, распространенном во вторник.

"На своей сессии 27 февраля - 3 марта 2017 года Интерполом было принято решение удалить "красное уведомление", выданное в июле 2015 года в отношении экс- президента Януковича, и все другие данные о нем, содержащиеся в ее базах данных", - напоминает Joseph Hage Aaronson LLP. Компания отмечает, что тогда решение об удалении данных о Януковиче последовало за поданным в том же году ходатайством от юридической компании, которая указывала на то, что "обвинения против него были политически мотивированными, не имели доказательной базы и не соблюдали надлежащую правовую процедуру".

Ранее издание "Украинские новости" сообщило со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко, что "в связи с неустановленным местонахождения подозреваемого Янукович объявлен в розыск и на данный момент он находится в международном розыске Интерпола". В самом Интерполе ТАСС отказали в комментариях по данному аспекту, посоветовав обратиться за реакцией "в соответствующие национальные органы".