{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокаты Януковича опровергли заявление генпрокурора Украины о его розыске Интерполом

Как утверждает защита, бывший президент Украины "не перечислен как "разыскиваемый человек" на веб-сайте Интерпола"
Виктор Янукович Валерий Матыцин/ТАСC
Виктор Янукович
© Валерий Матыцин/ТАСC

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович не состоит в розыске по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом информировала представляющая его интересы британская юридическая компанией Joseph Hage Aaronson LLP, комментируя заявления украинской стороны по данному вопросу.

На эту тему

"Президент Янукович не перечислен как "разыскиваемый человек" на веб-сайте Интерпола, и нет никаких оснований для заявления генерального прокурора Украины от 30 ноября 2018 года", - отмечается в коммюнике, распространенном во вторник.

"На своей сессии 27 февраля - 3 марта 2017 года Интерполом было принято решение удалить "красное уведомление", выданное в июле 2015 года в отношении экс- президента Януковича, и все другие данные о нем, содержащиеся в ее базах данных", - напоминает Joseph Hage Aaronson LLP. Компания отмечает, что тогда решение об удалении данных о Януковиче последовало за поданным в том же году ходатайством от юридической компании, которая указывала на то, что "обвинения против него были политически мотивированными, не имели доказательной базы и не соблюдали надлежащую правовую процедуру".

Ранее издание "Украинские новости" сообщило со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко, что "в связи с неустановленным местонахождения подозреваемого Янукович объявлен в розыск и на данный момент он находится в международном розыске Интерпола". В самом Интерполе ТАСС отказали в комментариях по данному аспекту, посоветовав обратиться за реакцией "в соответствующие национальные органы".

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаЛуценко, Юрий Витальевич
МИД Словакии отказался комментировать высылку российского дипломата
О высылке ранее сообщил премьер-министр страны Петер Пеллегрини
Читать полностью