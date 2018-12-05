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Возможный выход США из ДРСМД

Могерини: страны ЕС выступают за полное сохранение и реализацию ДРСМД

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности назвала соглашение "ключевым элементом европейской безопасности"

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза хотят, чтобы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был сохранен и полностью реализован. Об этом заявила в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

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"ДРСМД является ключевым элементом европейской безопасности, и мы хотим, чтобы он был сохранен и полностью выполнен", - заявила Могерини.

"Мы не недооцениваем угрозы и вызовы безопасности, которые могут ждать наш континент вновь. Европа была полем боя в течение длительного времени, была полем боя холодной войны, и поэтому мы ценим архитектуру безопасности, которая на протяжении многих лет гарантировала мир и безопасность на европейской земле. Мы не хотим двигаться назад, ДРСМД гарантировал мир и безопасность в Европе на протяжении 30 лет. Я думаю, что время, необходимое для сохранения и выполнения этого договора, должно быть мудро использовано обеими сторонами", - сказала она.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео объявил на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД через два месяца, если Россия не выполнит все требования США и НАТО, касающиеся отказа от крылатых ракет. Одновременно министры иностранных дел НАТО приняли заявление, в котором выразили полную поддержку действиям США и возложили на Россию всю ответственность за будущее ДРСМД.

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