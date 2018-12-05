Ультиматум средней и меньшей дальности. Почему выход США из ДРСМД откроет ящик Пандоры?

Еще 17 лет назад мировые СМИ трубили о выходе США из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Администрация Буша-младшего направила в Кремль официальное уведомление 13 декабря 2001 года. Реакция России в те годы была сдержанной, но клубок противоречий между Москвой и Вашингтоном лишь разрастался. А в марте 2018-го в ходе интервью телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин заявил , что гонка вооружений между двумя странами началась именно после выхода Вашингтона из этого договора.

Вооруженные люди в масках держат на прицеле беззащитных сотрудников и посетителей банка, а главарь банды дает полицейским 60 минут, чтобы те предоставили вертолет и дали злоумышленникам возможность покинуть место преступления с набитыми долларами сумками. Банальный сюжет американского боевика переместился с экранов в реальную жизнь. Только в заложниках не десятки человек, а хрупкий баланс между двумя крупнейшими в мире ядерными державами.

Ультиматум Помпео прозвучал за три дня до 31-летия договора, под которым стоят подписи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Суть соглашения предельно проста: все ракеты дальностью от 500 до 5500 км объявлялись "вне закона". Значительная часть ядерного потенциала двух стран была уничтожена во имя сохранения паритета и уверенности обеих сторон в том, что молниеносного и обезглавливающего ядерного удара можно не опасаться.

И вот уже спустя несколько недель, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, глава американской дипломатии Майкл Помпео заявил , что дает России 60 дней, чтобы "вернуться к исполнению" ДРСМД. Иначе, сказал госсекретарь, США "остановят выполнение своих обязательств" по договору. Иными словами, уже 2 февраля 2019 года Вашингтон сможет запустить процедуру выхода из соглашения.

Многие представители американского истеблишмента, в том числе сам президент Буш-младший, объясняли выход из Договора по ПРО тем, что он устарел. В ноябре 2018-го помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал устаревшим Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Именно поэтому, с точки зрения России, США, во-первых, призывают Москву ликвидировать нарушения, которых не существует, а во-вторых, пытаются переложить на Россию ответственность за разрушение очередного кирпича в стене ядерного паритета.

Суть претензии Вашингтона к Москве заключается в том, что дальность российской крылатой ракеты наземного базирования "Новатор 9М729" (SSC-8 по классификации НАТО) якобы превышает 3000 км. Эти заявления российские военные и дипломаты неоднократно опровергали. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области, по словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, "новый образец" был запущен в 2017 году на предельное расстояние 480 км.

При этом критикуя единственного партнера по соглашению — Россию — за якобы имеющие место нарушения договора, Вашингтон не стал упоминать о том, что находящиеся в румынском местечке Девеселу американские противоракеты для наземных установок системы ПРО Aegis Ashore при необходимости можно заменить на ракеты средней дальности.

Единственным существенным недостатком этого соглашения был его двусторонний характер. Лишь две ядерные державы из девяти (если учитывать Израиль) соблюдают договор. На этот недостаток обращал внимание и президент Трамп, призвав Пекин присоединиться. КНР такое американское приглашение назвала "абсолютной ошибкой".

Реакция российских законодателей, Министерства обороны и МИД это подтверждает. "Это грубый ультиматум, который США предъявили исключительно с одной целью: показать миру и своим союзникам, что, мол, это не они обрушивают важнейший столп международной безопасности, а, дескать, Россия отказалась его соблюдать, хотя ей дали шанс", — считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В этом тексте [ультиматуме США по ДРСМД] вновь воспроизведены обвинения в виде беспочвенной, ничем не подкрепленной информации о якобы [имеющих место] нарушениях российской стороной этого соглашения", — заявила 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова также добавила, что Москва приняла заявление Вашингтона "для дальнейшей проработки". Однако российский сенатор Алексей Пушков предполагает, что Россия "такой ультиматум отвергнет".

Курс на разрушение

Белый дом не может не осознавать, что выход США из ДРСМД откроет настоящий ящик Пандоры. Ничего не помешает американской администрации, пусть даже через несколько лет или даже пару десятилетий, разместить на границе с Россией ракетные установки, способные достигать своих целей на территории РФ за считаные минуты. И этого Москва допустить не может.

"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", — заявил иностранным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 5 декабря.

Сценарий запуска процедуры выхода из ДРСМД 2 февраля 2019 года будет означать, что США и РФ за 20 лет лишились двух основополагающих соглашений, десятки лет стоявших на страже ядерного паритета. А 5 февраля 2021 года может прекратить действие еще одно соглашение — Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Переговоры по его продлению еще не начинались.

Александр Мосесов