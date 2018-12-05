Служба безопасности Украины обвинила УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) усмотрела признаки разжигания межрелигиозной розни в брошюрах Украинской православной церкви (УПЦ), изъятых во время обысков. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии, - говорится в сообщении. - По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни".

В СБУ также уточнили, что в течении двух дней обысков следователями было изъято 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО (ранее - так называемая антитеррористическая операция в Донбассе - прим. ТАСС) и церковного раскола. Вопросы и ответы". По данным ведомства, данные брошюры ранее уже получили "соответствующее заключение эксперта".

30 ноября представители СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявив о том, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье "о разжигании межконфессиональной вражды". В понедельник, 3 декабря, стало известно о том, что в СБУ проходит допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. В тот же день украинские силовики провели обыски в Овручской епархии Украинской православной церкви в Житомирской области Украины. В полиции по итогам обысков сообщили, что сотрудниками было изъято флеш-накопители информации, компьютерная техника и печатные издания.

Давление власти

В последнее время на Украине усилилось давление власти на УПЦ. По словам наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Почаевского Владимира, особенно явно давление со стороны украинской власти представители УПЦ ощутили после запланированной на 13 ноября и несостоявшейся встречи с президентом Украины Петром Порошенко. В тот же день, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.