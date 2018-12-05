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Служба безопасности Украины обвинила УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

Признаки таких действий украинские спецслужбы нашли в печатный изданиях церкви, найденные в ходе обысков
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры REUTERS/Valentyn Ogirenko
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) усмотрела признаки разжигания межрелигиозной розни в брошюрах Украинской православной церкви (УПЦ), изъятых во время обысков. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии, - говорится в сообщении. - По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни".

В СБУ также уточнили, что в течении двух дней обысков следователями было изъято 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО (ранее - так называемая антитеррористическая операция в Донбассе - прим. ТАСС) и церковного раскола. Вопросы и ответы". По данным ведомства, данные брошюры ранее уже получили "соответствующее заключение эксперта".

30 ноября представители СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявив о том, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье "о разжигании межконфессиональной вражды". В понедельник, 3 декабря, стало известно о том, что в СБУ проходит допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. В тот же день украинские силовики провели обыски в Овручской епархии Украинской православной церкви в Житомирской области Украины. В полиции по итогам обысков сообщили, что сотрудниками было изъято флеш-накопители информации, компьютерная техника и печатные издания.

Давление власти

В последнее время на Украине усилилось давление власти на УПЦ. По словам наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Почаевского Владимира, особенно явно давление со стороны украинской власти представители УПЦ ощутили после запланированной на 13 ноября и несостоявшейся встречи с президентом Украины Петром Порошенко. В тот же день, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.

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Попытки создания автокефальной православной церкви на Украине

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сообщил во вторник, что давление власти на священнослужителей канонической церкви и проведение обысков является попыткой принудить их к участию в так называемом объединительном соборе и церковь будет оспаривать все надуманные обвинения. Священнослужитель подчеркнул, что, пытаясь обвинить духовенство в разжигании межрелигиозной розни, власти сами дестабилизируют обстановку на Украине.

В среду президент Украины Петр Порошенко объявил, что объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. По его словам, "Вселенский патриарх Варфоломей подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата с приглашением принять участие в этом историческом событии". Сразу после этого каноническая УПЦ вновь заявила о своем неучастии в этом мероприятии. "Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам", - сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПредоставление автокефалии УПЦ
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