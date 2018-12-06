Brexit без сделки. Чем грозит самый радикальный сценарий выхода из ЕС

Два года назад глава британского правительства Тереза Мэй взяла на вооружение фразу, которая фактически стала девизом ее премьерства, — "Brexit означает Brexit", то есть, что бы ни произошло, 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из состава Европейского союза (ЕС). Вопрос лишь в том, каким будет этот "развод" — упорядоченным и продолжительным по времени, или, напротив, хаотичным и скоропалительным. Пока риски очень велики, что ситуация будет развиваться по второму пути и в итоге стороны расстанутся без сделки вовсе. ТАСС объясняет, что он собой представляет, каковы могут быть последствия такого развития событий и можно ли его избежать.

У Brexit есть три сценария. Без сделки — самый радикальный из них

"Мягкий" (soft Brexit) подразумевает сохранение Великобритании в той или иной форме в составе таможенного союза и/или единого рынка ЕС, наподобие отношений ЕС с Норвегией. В ответ Лондону придется пойти на уступки и дать послабление в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на свою территорию. Это, как указывают евроскептики, сводит на нет главную ценность "развода" — возвращение британцам контроля над своими границами.

"Жесткий" (hard Brexit) означает выход из всех структур ЕС и заключение договоренностей в различных областях — торговли, безопасности, по другим ключевым вопросам. Такой сценарий критикуется бизнесом — есть реальный риск как минимум краткосрочных перебоев в отношениях с ЕС (торговых, транспортных, финансовых). Среди плюсов — у Лондона оказываются развязанными руки для заключения торговых сделок с третьими странами.

Если же договориться не получается, происходит Brexit без сделки (no-deal Brexit). Данный вариант поддерживают самые радикальные евроскептики, предлагающие обнулить собственные импортные тарифы и действовать исключительно на основании правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Соглашение, которое удалось заключить Терезе Мэй с Брюсселем, подразумевает в большей степени "мягкий" вариант развития событий. Согласно этому плану, после Brexit начнется переходный период, который будет действовать до 31 декабря 2020 года и даже может быть продлен, если стороны не найдут развязок по проблеме границы на острове Ирландия. До тех пор Великобритания продолжит находиться в единой с ЕС таможенной территории и подчиняться европейским правилам, но не имея уже права влиять на принятие решений в Брюсселе.

Однако этим документом не довольны ни оппозиционная Лейбористская партия, ни ключевые союзники консерваторов в парламенте (Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии), ни часть однопартийцев Терезы Мэй, считающих план премьер-министра полумерой. С учетом усилившихся разногласий среди британской политической элиты, международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что более не рассматривает сценарий выхода из ЕС с заключением сделки.

Голосование по соглашению об условиях Brexit пройдет в британском парламенте 11 декабря. За неделю до этого стало очевидно, что правительство Терезы Мэй не имеет необходимого большинства в Палате общин, чтобы сделка была одобрена.