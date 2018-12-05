Словакия выслала российского дипломата по подозрению в причастности к шпионажу

ТАСС, 5 декабря. Словакия выслала из страны российского дипломата. Об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Брифинг транслировали братиславские сетевые каналы.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил премьер.

Российский дипломат покинул словацкую территорию в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата.

"С РФ у нас сложились стандартные отношения", - добавил премьер. Он подчеркнул, что Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Между тем в посольстве РФ отказались от комментариев по поводу заявления премьера. "Посольство не комментирует данную информацию", - сказал ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Владислав Куликов.