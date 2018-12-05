СМИ: из-за забастовок во Франции 700 бензоколонок испытывают трудности с топливом

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Семь сотен французских бензоколонок оказались лишены всех или части видов автомобильного топлива в результате блокирования манифестантами крупных складов с горючим. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

Согласно его данным, примерно на 300 бензоколонках топливо отсутствует полностью, тогда как на еще 400 нет некоторых из его видов. Ситуация сложилась в результате начатых на прошлой неделе манифестаций владельцев мелких строительных компаний. В знак протеста против роста цен на топливо, приводящего для них к крупным дополнительным расходам, они блокировали с помощью строительной техники в различных регионах страны подъезды к складам с горючим. Манифестанты при этом заявили, что солидарны с действиями "желтых жилетов" - тех сотен тысяч французов, которые протестуют сейчас против резкого удорожания жизни и роста цен.

Уже в понедельник блокирование складов привело в регионе Бретань (запад страны) к тому, что на большинстве бензоколонок дизельное топливо и бензин отпускали лишь на цену в €30, то есть около 20 литров. Зона неблагополучной ситуации стремительно расширяется по всей стране, но в первую очередь дефицит касается именно обширного региона к западу от Парижа.

Выступление во вторник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который заявил об отсрочке на шесть месяцев введения в силу нового налога на автомобильное топливо, а также объявил о ряде других льгот, привело к тому, что манифестанты сняли кордоны с крупного склада топлива близ города Брест (атлантическое побережье), а также склада у портового города Лорьян. Доступ к ним был перекрыт в течение семи дней.

По данным агентства AFP, кроме Бретани, наиболее тяжелой в настоящее время является ситуация в соседней с ней Нормандии, а также на противоположном конце страны - юго-востоке. Многие бензоколонки в настоящее время в этих регионах закрыты. Целый ряд складов остаются блокированными, в частности резервуары крупного нефтеперерабатывающего комплекса у порта Сен-Назер (запад страны). В департаменте Вар (юго-восток) жандармерии удалось освободить пути доступа к складу у города Пюже-сюр-Аржан, однако в этом регионе нехватка бензина и дизельного топлива ощущается даже в таких крупных городах, как Ницца и Марсель.

Французские власти грозят манифестантам суровыми судебными санкциями за блокирование стратегически важных объектов. У них также могут быть изъяты водительские права и наложен штраф за парковку машин в неположенном месте.