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Президентом Швейцарии на 2019 год стал Уэли Маурер

В 2013 году он уже занимал пост президента страны

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Представитель правоконсервативной Швейцарской народной партии Уэли Маурер, возглавляющий федеральный департамент (министерство) финансов, избран президентом страны на 2019 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента), ход голосования транслировался в онлайн-режиме на его сайте.

Вице-президентом на 2019 год избрана министр юстиции и полиции Симонетта Соммаруга. В коалиционном четырехпартийном правительстве она представляет Социал-демократическую партию.

Уэли Мауреру, уроженцу городка Ветцикон в кантоне Цюрих, 1 декабря исполнилось 68 лет. Он родился в крестьянской семье, получил федеральный диплом бухгалтера. С 1994 по 2008 год возглавлял Ассоциацию сельхозпроизводителей кантона Цюрих. В Федеральный совет был избран в 2008 году: сначала возглавлял министерство обороны, защиты населения и спорта, а с 2016 года - министерство финансов, в 2013 году занимал пост президента страны, в 2012-м и 2018-м был вице-президентом.

В 1983 году Маурер был избран в кантональный парламент Цюриха, в 1991-м - в парламент страны. С 1996 по 2008 год был председателем Швейцарской народной партии, крупнейшей в стране. Женат, отец шестерых детей.

Должности президента и вице-президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся в среду выборов был предопределен консенсусом крупнейших партий, входящих в правительство, и смена президента и вице-президента никак не скажется на внешней и внутренней политике страны, поскольку ключевые проблемы решаются в правительстве коллегиально. Президент в Швейцарии не является главой государства: это прерогатива Федерального совета, реализуемая коллективно. Президент председательствует на заседаниях правительства, и при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств.

На заседании парламента в среду в состав правительства были избраны взамен ушедших в отставку министров Карин Келлер-Суттер ("Свободная демократическая партия. Либералы") и Виола Амхерд (Демократическо-христианская партия). Теперь в Федеральном совете три женщины и четверо мужчин. Распределение министерских портфелей состоится на одном из ближайших заседаний правительства.

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