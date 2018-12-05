"Желтые жилеты" за день нанесли ущерб 200 магазинам и ресторанам Парижа

Согласно ее данным, 124 торговым точкам был нанесен "сильный ущерб" - там разбиты витрины, разграблены товары, фасады зданий пострадали от дыма. Еще 95 бутиков и ресторанов пострадали в меньшей степени - на их стеклах остались трещины от ударов, на внешних стенах и окнах хулиганами были сделаны надписи, сорвано и уничтожено новогоднее оформление фасадов.

В первую очередь погромы коснулись центральных кварталов Парижа - Елисейских Полей и прилегающих к ним улиц, района Лувра и проходящей рядом с ним улицы Риволи с ее многочисленными магазинами и кафе. Также пострадали заведения близ главного здания Парижской оперы и на площади Бастилии.

По данным Торгово-промышленной палаты, даже те магазины и рестораны, которые не были разгромлены, понесли убытки, так как приток посетителей в них значительно снизился. Это касается как туристов, так и самих парижан, многие из которых воздержались от обычных рождественских покупок в дни беспорядков в городе.

Погромы на Полях

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила в понедельник, что ущерб, нанесенный только городскому хозяйству, без учета частных заведений, по предварительным данным, составляет €3-4 млн. Экстремисты из числа манифестантов разбивали на Елисейских Полях автобусные остановки, уничтожили несколько светофоров, демонтировали тяжелые решетки, накрывающие корни деревьев, и использовали их для строительства баррикад. Также с этой целью ими были взяты все металлические щиты, служившие для ограждения строек.

Было испорчено большое количество строительных материалов, разобрана часть брусчатки на Елисейских Полях, сожжены строительный автокран и автофургон. Весьма дорогостоящим для города, по данным телеканала BFM, станет теперь ремонт нижней части Триумфальной арки, обезображенной надписями краской.

В настоящее время, как убедился корреспондент ТАСС, на Елисейских Полях принимаются особые меры в ожидании нового дня действий "желтых жилетов" - акция должна состояться в эту субботу. Все строительные материалы срочно вывозятся, закрепляются все металлические строительные леса, в ряде мест созданы высокие и крепкие заборы вокруг строек. Владельцы ряда бутиков срочно укрепляют жалюзи магазинов, привозят металлические щиты для защиты входа и витрин. Как сообщил один из работников муниципальных служб, полностью демонтированы все чугунные решетки у деревьев.

Ведется ремонт банкоматов - в ходе погромов грабители циркулярной пилой полностью вскрыли один из них и сильно испортили другой, но так и не добрались до денег.