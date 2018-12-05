Евросоюз начинает процедуру подписания соглашения об условиях Brexit

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз начинает официальную процедуру подписания соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия начинает сегодня процедуру подписания и завершения соглашения по выходу Великобритании из ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

В нем поясняется, что "ЕК приняла предложения, запускающие формальный процесс заключения соглашения в ЕС". Это означает, что Евросовет и Европарламент должны официально разрешить подписание сделки, после чего она сможет вступить в силу 30 марта 2019 года, если Великобритания тоже одобрит ее.