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Brexit

Евросоюз начинает процедуру подписания соглашения об условиях Brexit

Следующим шагом должно стать одобрение сделки Евросоветом и Европарламентом

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз начинает официальную процедуру подписания соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия начинает сегодня процедуру подписания и завершения соглашения по выходу Великобритании из ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

В нем поясняется, что "ЕК приняла предложения, запускающие формальный процесс заключения соглашения в ЕС". Это означает, что Евросовет и Европарламент должны официально разрешить подписание сделки, после чего она сможет вступить в силу 30 марта 2019 года, если Великобритания тоже одобрит ее.

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