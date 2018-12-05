Генсек НАТО назвал намерение Косова создать собственную армию крайне неудачным по времени

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Намерение самопрозглашенного Косово создать собственные вооруженные силы прозвучало в крайне неудачный момент и подрывает стабильность и перспективы Косово на вступление в НАТО. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг в среду на пресс- конференции по итогам встречи МИД альянса.

"Министры рассмотрели ситуацию в Косово. Объявление о намерении создать собственные вооруженные силы произошло в крайне неудачный момент и подрывает стабильность в регионе, а также перспективы Косово по будущему вступлению в НАТО. В то же время решение Приштины о введении новых таможенных тарифов грозит созданием новых разделительных линий на Балканах, - сказал он. - Эти шаги делают диалог между Белградом и Приштиной еще более сложным".

"Мы призываем как Белград, так и Приштину к сдержанности. Необходимо воздерживаться от любых провокационных действий и заявлений, а также пойти на необходимые компромиссы, чтобы они могли вместе двигаться к лучшему будущему", - сказал Столтенберг.

Международные Силы для Косова (KFOR) под командованием НАТО в настоящее время обеспечивают безопасность и свободу передвижения в крае, сохраняют военное присутствие в соответствии с мандатом СБ ООН. Что касается возможного вступления Косово в НАТО, то его возможности пока даже не просматриваются, поскольку пять государств альянса не признают независимость Косово.

Ранее МИД РФ заявил в комментарии, что реализация планов Приштины по созданию вооруженных сил грубо нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию. "Приштина анонсировала планы принятия 14 декабря решения о формировании косовских "вооруженных сил", - отметили в дипведомстве. - Такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 - единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования. Резолюция предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных контингентов под международным контролем".

МИД России предупредил о возможных самых тяжелых последствиях не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом. Он также подчеркнул ответственность сил KFOR, которые, в соответствии с мандатом ООН обязаны в случае появления такой структуры как "армия Косово" незамедлительно принять всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения.