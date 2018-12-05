НАТО призвала "Талибан" к мирным переговорам

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе пообещали поддержать переговоры Кабула с талибами после 17 лет войны альянса в Афганистане и призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) сесть за стол переговоров. Об этом говорится в итоговом заявлении Североатлантического совета на уровне глав МИД, опубликованном во среду.

"Мы приветствуем беспрецедентное предложение афганского правительства о мирных переговорах без предварительных условий с движением "Талибан", и мы полностью поддерживаем их цель по прекращению конфликта путем достижения всеобъемлющего мирного соглашения, основанного на национальном консенсусе", - говорится в заявлении. Министры иностранных дел НАТО особенно выделили "особую важность включения женщин в процессы примирения и политического урегулирования".

В адрес движения Североатлантический альянс заявил, что это оно "никогда не сможет достичь своих амбиций [по установлению полного контроля над страной] путем вооруженной борьбы", и что "у конфликта нет военного решения". При этом страны НАТО подчеркнули, что это не НАТО просит мира, а что речь идет "об афганском мирном процессе, который ведет и возглавляет афганский народ".

Правительство Афганистана не раз пыталось вступить в переговоры с представителями движения "Талибан", но те выдвигали предварительные условия: вывод американских войск и признание их законной политической силой. В 2018 году договориться с талибами пытались США: неформальные консультации прошли в катарском офисе талибов, хотя в Госдепартаменте факты встреч официально не подтвердили. В настоящее время Кабул постепенно утрачивает военный контроль над регионами, где усиливаются позиции талибов и еще более радикальных исламистских группировок, некоторые из которых уже объявляют себя сторонниками и даже приемниками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

НАТО ведет войну в Афганистане с конца 2001 года. В 2014 году страны НАТО вывели все свои основные боевые силы из этой страны, столкнувшись с неподъемными финансовыми издержками продолжения военной кампании. В стране была оставлена лишь компактная миссия инструкторов и советников "Решительная поддержка", мандат которой не предусматривает прямое участие в боевых действиях.