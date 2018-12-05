Макрон призвал политические силы и профсоюзы к спокойствию

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает все политические силы и профсоюзы распространить сигнал к спокойствию. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво на брифинге по итогам заседания совета министров. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

"Президент Франции просит все политические силы и профсоюзы, их руководителей, распространить четкий и ясный призыв к спокойствию", - отметил он. Гриво также подчеркнул, что руководство страны верит в республику и демократию.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Во вторник стало известно, что власти страны официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на 6 месяцев, о чем заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время обсуждения более долгосрочных мер в течение зимы. Также власти приняли решение отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на полгода, пообещав прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 цента, а на дизельное топливо - на 6,5 центов. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов.